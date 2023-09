Hardloop apps: De zijn de beste gratis apps van 2022

Een hardloop app is super handig voor al jouw trainingen. Het meet bijvoorbeeld de gelopen route, afstand, calorieën én motiveert je bij pittige momenten. Beginner, ervaren loper of een fanatieke wedstrijdloper? Er is voor ieder wat wils. De meeste hardloop apps bieden de basis functionaliteit gratis aan. Wij hebben zes populaire running apps voor je op een rij gezet.

Strava: De nr. 1 app voor hardlopers en fietsers