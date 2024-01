Harde kern NEC boycot catering na absurde prijsverhoging bier

Tijdens de wedstrijd NEC – Twente (die de Nijmegenaren met 1 – 0 wonnen) werd opvallend weinig bier gedronken. Niet omdat de supporters plotseling geen dorst meer hadden of massaal hun levensstijl hadden aangepast, maar vanwege een stadionbrede boycot van de horeca.

Bizarre bierprijs

De prijzen in het Goffertstadion zijn door inflatie namelijk compleet de pan uitgerezen. Voor het eerste biertje wordt vanaf dit jaar een niet misselijke 6,80 euro gerekend. Met dank aan een nieuwe statiegeldregel voor bekertjes, waardoor je twee euro extra moet aftikken. De daaropvolgende pilsjes kosten 4,80 euro, 7 procent meer dan een maand geleden. En wie een cola of sinas wil mag even 4,20 euro aftikken, maar ook daar geldt dat de eerste schenking doodleuk 2 euro duurder is.

‘Amper bijbenen’

De harde kern reageerde furieus en heeft de horecatentjes in het stadion daarom zelf op slot gezet met een duidelijke boodschap erbij:…