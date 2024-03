Hans Teeuwen schenkt zijn pistool aan Femke Halsema: ‘Als herinnering aan deze schande’

Afgelopen dinsdag stonden welgeteld 6 blauwkragen bij grappenmaker Hans Teeuwen op de stoep. De aanleiding hiervan was een satirisch filmpje waarin Hans de draak steekt met burgemeester Femke Halsema. Ergens halverwege dit filmpje is te zien hoe er een luchtdrukpistool op zijn tafel ligt, hetgeen dat de wouten direct in beslag wilden nemen. Inmiddels mag Teeuwen zijn pipa weer komen ophalen, maar de komiek heeft besloten het wapen te schenken aan Femke. “Als herinnering aan deze schande.”

Pistool

Afgelopen dinsdag dropte Hans een lollig filmpje op Instagram. Daarin deed hij een persiflage van de Amsterdamse burgemeester. Tegen het einde van de video wordt subtiel een blaffer in beeld gebracht, die op de tafel naast hem ligt. Hans refereert hiermee naar de zoon van Halsema, die ooit met vriendjes aan het klooien was in een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost. De knul bleek een verboden wapen op zak te hebben, dat hij in paniek…