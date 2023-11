Hands-on mentaliteit, wat is dat precies?

Leestijd: 3 minuten

In de zoektocht naar een nieuwe baan komen een heleboel termen voorbij. Het lijkt er wel op dat tegenwoordig alles in het Engels moet. Callcenter, consultant, HRM…het wemelt ervan. Eentje steekt er met kop en schouders bovenuit en dat is Hands-on mentaliteit. Hieronder zie je wat dat nou eigenlijk betekent, hoe je deze mentaliteit ontwikkelt en hoe je in de sollicitatieprocedure duidelijk maakt dat jij deze eigenschap (skill) bezit.

Als je een hands-on mentaliteit bezit, dan ben je gezegend met een goede eigenschap om het ver te schoppen in je carrière. Het betekent namelijk dat je initiatief neemt en steeds blijft zoeken naar nieuwe dingen die je kunt doen. Je hebt energie en wilt gewoon nuttig bezig blijven. Ongevraagd bied je je collega`s en je baas je hulp aan. Deze houding is iets wat door (toekomstige) werkgevers enorm op prijs gesteld wordt.

Ambitie en inzet

Het hebben van en hands-on mentaliteit bewijst ook dat je ambitieus bent. Je doet…