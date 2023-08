Handige manieren om je telefoon mee te nemen met hardlopen

Veel hardlopers nemen de telefoon mee tijdens een training. Om de route vast te leggen en kilometers of calorieën bij te houden. Anderen gebruiken het voor muziek of om in nood te kunnen bellen. Hoe zinvol het ook is, meestal is het onhandig en zit de telefoon in de weg. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om je telefoon handig mee te nemen met hardlopen. We zochten de verschillende opties voor je uit.

1. Telefoon mee in je hand

Je kan natuurlijk je telefoon met hardlopen in je hand vasthouden. Eenvoudig en goedkoop, dat zijn de voordelen. Maar…