Handige AI-tools voor Support Professionals

In deze blogpost delen we handige tips voor Support Professionals die gebruik willen maken van online tools die Artificial Intelligence (AI) gebruiken. Deze AI-tools zijn ontworpen om je werk efficiënter en slimmer te maken. Maak er dus vooral gebruik van.

Slimme spraakherkenning gebruiken

Google Speech-to-Text is een AI-tool die spraakherkenningstechnologie gebruikt om gesproken woorden om te zetten naar tekst. Deze tool biedt een hoge mate van nauwkeurigheid en kan worden geïntegreerd met andere Google-services, zoals bijvoorbeeld Google Documenten. Met de eenvoudige interface kun je gemakkelijk audio-opnames uploaden en deze snel omzetten naar geschreven tekst. Bovendien is Google Speech-to-Text beschikbaar in meer dan 120 talen, waardoor het een veelzijdige keuze is voor Secretaresses en Support Professionals die in verschillende internationale contexten werken.

Speechnotes is een online spraak-naar-tekst tool die alles wat je zegt omzet in geschreven tekst. Dit…