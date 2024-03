Handelsvolume Ripple (XRP) schiet omhoog: toename van 130%

Het handelsvolume op het XRP-netwerk heeft een indrukwekkende sprong van 130% gemaakt, waarbij er binnen slechts 24 uur voor een totaal van $4 miljard aan tokens verhandeld werd.

Deze plotselinge toename in activiteit op het netwerk van deze populaire altcoin heeft de aandacht van de crypto-gemeenschap getrokken. De vraag rijst nu: wat is de oorzaak van deze stijging en welke implicaties heeft dit voor de koers van XRP?

XRP koers zet herstel in

De toename in handelsvolume gaat hand in hand met een stijging in de XRP koers. Binnen de laatste 24 uur is de prijs van de altcoin met 4,43% gestegen, waardoor de huidige waarde op $0,62 ligt. Hoewel deze stijging bescheiden is, ligt de waarde nog steeds aanzienlijk lager dan negen dagen geleden, toen de munt een opmerkelijke piek bereikte met een waarde van meer dan $0,73.

Waarom stijgt het handelsvolume?

Een waarschijnlijke oorzaak van de toename in handelsvolume is dat 22 maart een sleutelmoment vormt in de rechtszaak…