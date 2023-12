Handbalster Estavana Polman krijgt tijdens training enorme knal op haar gezicht (Video)

Estavana Polman weet wel hoe ze met de bal om moet gaan, maar nu gaat het toch eventjes mis voor de blondine…

Handbalster Estavana Polman krijgt het flink te verduren

De blondine weet normaal uitstekend hoe ze met een bal om moet gaan. Maar nu krijgt ze het toch even zwaar te verduren. De handbalster heeft namelijk in de zaal een klein ongelukje te pakken. Een andere speelster schopt per ongeluk de bal weg, zo in het gezicht van de blondine. En dat doet natuurlijk wel even pijn. Maar Estavana is niet zomaar kapot te krijgen. Ze lacht de bal in haar gezicht gelukkig gewoon weg. En daarmee is het conflict tussen de twee speelsters ook gelijk opgelost.

Estavana Polman omhelst medespeelster

Om het goed te maken met Estavana en om aan te geven dat alles nu goed zit tussen de speelsters, wordt er na het incident even geknuffeld. En gelijk is alles weer goed tussen hen. Dat is mooi, want er moet binnenkort natuurlijk ook gewoon gespeeld worden. En een ongelukje zit vaak in een klein…