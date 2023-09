Hamilton over clash met Piastri in Monza: “Duidelijk mijn fout”

Hamilton lag vijfde in de Italiaanse Grand Prix toen hij eerder dan gepland naar de pits werd geroepen om van de medium naar de harde band te wisselen. De Brit viel terug naar de tiende positie, maar kon op zijn nieuwere medium banden plekken goedmaken. Nadat hij eerst Fernando Alonso voorbij was gegaan, meldde hij zich aan de staart van een groepje met Alexander Albon, Lando Norris en Oscar Piastri. De jonge Australiër liet zich echter niet zomaar opzij zetten. Het tweetal stormde naast elkaar op de tweede chicane af, waar Hamilton bij het aanremmen iets naar rechts bewoog. Dit resulteerde in een botsing, die Piastri een kapotte voorvleugel opleverde en Hamilton op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan.

“Ik heb me verontschuldigd, want het was duidelijk mijn fout. En natuurlijk gebeurde het niet met opzet”, vertelde Lewis Hamilton na de race aan onder andere Motorsport.com. “Ik reed naast hem en heb gewoon de marge die ik aan de…