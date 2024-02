Hamilton gaat niveau Ferrari opkrikken

Ferrari heeft Carlos Sainz voor 2025 de deur gewezen en begint dan aan een bijzonder avontuur met zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton. De verwachtingen zijn hooggespannen, aangezien Hamilton vlak na zijn overstap naar Mercedes ook grote successen boekte. Zes van zijn zeven behaalde titels won hij namens Mercedes en bij Ferrari zou hij zomaar voor zijn achtste titel kunnen gaan. Rob Smedley, die jarenlang als race-engineer werkte bij het team uit Maranello, verwacht dat Hamilton tot grootse dingen in staat zal zijn.

“Hij is zo’n perfecte professional, dat hij elk gebied van het team zal verbeteren”, stelt Smedley in de F1 Nation-podcast. Wel merkt de Britse ingenieur, die Felipe Massa ondersteunde als race-engineer, dat de stand van zaken bij Ferrari Hamilton ook zal helpen. “Het verschil is dat zij, ten opzichte van de tijd toen Fernando [Alonso] en ik er zaten, de afgelopen jaren hun potentie hebben getoond. Zelfs vorig jaar lieten zij zien dat…