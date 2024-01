Halfgeleidersector biedt kansen op positieve rendementen op lange termijn, geduid wordt op ASML

In 2023 was er een golf van enthousiasme over het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers staan inmiddels te popelen om op het realiseren van dat potentieel in te spelen. In 2024 is de vraag die iedereen bezighoudt of de gedane beloften zullen uitkomen. Volgens experts uit de sector zal de impact van AI elke technologiesector raken en de hele economie beïnvloeden.



Schaarse groei gunstig voor techsector









Rente is een belangrijke factor voor de technologiesector. Een mogelijke daling van de rente, in combinatie met een dalende inflatie en een afkoelende economie, kan een scenario inluiden waarin groei schaars is. Dat zou gunstig zijn voor de technologiesector.







Ondanks de aandacht van de markt voor AI en de zorgen over de rente, zijn…