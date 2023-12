Halfbakken poging Meta om EU verbod te omzeilen roept woede op bij Europese consumentenbonden

Grote tech bedrijven zoals Meta zijn het niet gewend om een deksel op de neus te krijgen. In augustus van dit jaar gebeurde het toch. Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft het miljarden bedrijf verboden om zonder toestemming van gebruikers bepaalde gegevens te verzamelen. Iets waar het bedrijf in thuisland Amerika vrij baan voor krijgt. De oplossing die Meta net voor uitvaardiging van het verbod presenteerde is een typisch gevalletje van de regel van de wet naleven, maar niet de gedachte.

He tech bedrijf stelt gebruikers nu voor een keuze die eigenlijk geen keuze is: of je gaat akkoord met het afstaan van persoonlijke gegevens, of je moet een abonnement afsluiten. Volgens verschillende Europese consumentenbonden is dat een duidelijke poging het verbod te omzeilen. Gebruikers worden namelijk gedwongen om een keuze te maken, anders wordt de toegang tot de dienst ontzegd. Het lijkt nu neer te komen op een gedwongen keuze tussen betalen met geld, of je…