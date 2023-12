HAL Trust | Investeringsmaatschappij moet geld aan het werk zetten

HAL Trust is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij met hoofdzetel in Curaçao. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug naar 1873, toen de Nederlandsch-Amerikaansche StoomvaartMaatschappij in Rotterdam werd opgericht. Later werd deze naam omgedoopt tot Holland Amerika Line (HAL). De laatste scheepvaartactiviteiten werden in 1989 verkocht en met de opbrengst deed HAL zijn eerste investeringen.



HAL is een echte langetermijnbelegger en heeft sommige investeringen al twintig tot dertig jaar in portefeuille. Zo is het aandeelhouder van Boskalis sinds 1989 en van Vopak sinds 1999. Door significante belangen te verwerven in zowel beursgenoteerde als private bedrijven en een actieve…