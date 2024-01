‘Haha, je bent een baas Lil Doekoe’

heeft genoten van de beelden uit Zwolle die afgelopen weekend viraal gingen. PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen stond voorafgaand het competitieduel met sc Heerenveen voor de camera’s van ESPN in gezelschap van supporter Luuk Zwiers, die op Instagram furore maakt onder de naam Lil Doekoe en in het Eredivisie-duel als gelegenheids-assistent mocht fungeren.

PEC leek zaterdagavond lange tijd op weg naar drie welkome punten in de strijd om lijfsbehoud. De Zwollenaren gingen met een 2-1 voorsprong op de Friezen de blessuretijd in, maar daarin zorgde Ché Nunnely tóch nog voor de gelijkmaker. Voor Zwiers was het plezier er echter niet minder om. De jongen mocht voorafgaand aan de wedstrijd met Jansen de tv-camera’s te woord staan en trad de ESPN-crew vol zelfvertrouwen tegemoet.



Artikel gaat verder onder video



Breed gebarend liep de supporter op de tv-camera’s af. “Ik ben Luuk Zwiers, bekend als Lil Doekoe”, stelde de jongen zich vervolgens voor. Daarna legde hij uit dat hij mocht…

