Hacker steelt bijna $484.000 aan Ethereum in aanval op Ledger

Een recente cyberaanval op de connectorbibliotheek van Ledger heeft geleid tot een aanzienlijk verlies van cryptovaluta. Volgens blockchain-analyseplatform Lookonchain is er minstens 4.334 Ether (ETH), met een waarde van bijna $484.000, gestolen door de hacker. Alhoewel Ledger de cijfers nog moet bevestigen, schat het bedrijf dat de financiële impact van het beveiligingslek in de honderdduizenden kan lopen.

Getroffen bibliotheek direct uitgeschakeld

Gebruikers op het socialemediaplatform X, voorheen bekend als Twitter, meldden het incident op 14 december. Ze beweerden dat een populaire Web3-connector was gecompromitteerd, waardoor kwaadaardige code kon worden geïnjecteerd in verschillende gedecentraliseerde applicaties (DApps). Dit incident heeft protocollen zoals Zapper, SushiSwap, Phantom, Balancer en Revoke.cash getroffen, maar de volledige omvang van de schade is mogelijk nog groter. Sommige gebruikers op X speculeren dat vergelijkbare programma’s die alternatieven…