Haaland verslaat Messi wél in Dubai, Man City troeft Feyenoord af – Voetbal International

Manchester City is vrijdagavond de grote winnaar geworden op Globe Soccer Awards. De Engelsen wonnen de titel van beste club en troefden daarmee Feyenoord af, spits Erling Haaland werd verkozen tot beste speler. In het vrouwenvoetbal viel Ajax Vrouwen niet in de prijzen.

De Globe Soccer Awards worden jaarlijks georganiseerd in Dubai en de organisatie weet toch elk jaar weer de sterren naar het Midden-Oosten te trekken. Tijdens de veertiende editie waren er twee elftallen uit Nederland genomineerd. Feyenoord en het vrouwenteam van Ajax. Beide clubs visten dus achter het net: bij de mannen won Man City de prijs, Barcelona ging er in de vrouwencategorie met het zilverwerk vandoor.

Naast deze prijzen viel er nog veel meer te verdelen in Dubai. Zo kregen John Terry en Casemiro een award voor hun verdiensten in het voetbal, werd Pep Guardiola verkozen tot beste coach, kreeg AS Roma een huldiging vanwege de social media-afdeling, werd Jude Bellingham in het zonnetje gezet als…