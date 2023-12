Gwen van Poorten zet haar verloofde aan de kant en is weer vrijgezel

Liefdesverdriet en een verhuisblunder voor Gwen van Poorten, de 34-jarige presentatrice. Haar verloving is beëindigd en een verhuizing is rampzalig verlopen.

‘Mijn hele leven’

Gwen deelt vandaag het nieuws met haar volgers: “Ik heb een aantal weken geleden mijn relatie en verloving verbroken.” Een droevige ontwikkeling, zeker omdat ze slechts drie maanden geleden ten huwelijk werd gevraagd. Maar er is meer. Gwen’s verhuizing is uitgelopen op een nachtmerrie. Haar bezittingen, opgeslagen onder haar nieuwe woning, zijn per ongeluk meegenomen en vernietigd door verhuizers. “Al mijn foto’s, erfstukken, herinneringen, kleding. Mijn hele leven”, deelt ze.

Verzekering

Ze zit nu in een prachtig huis, maar voelt het gemis diep. “De inboedel heb ik overgenomen, maar alles is weg”, vertelt ze, terwijl ze haar tranen bedwingt. De dekking van de verzekering lijkt onbelangrijk, want haar persoonlijke bezittingen zijn onvervangbaar….