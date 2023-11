Guus Til levert, maar blijft pendelen tussen bank en basis – Voetbal International

Het gaat bij PSV dit seizoen veel over de nummer tien-positie. Trainer Peter Bosz heeft met Guus Til, Malik Tillman, Ismael Saibari en Isaac Babadi vier goede opties. Geen van hen is onbetwist basisspeler. Hoewel Til dit seizoen al vijf keer scoorde, lijkt in zijn situatie voorlopig geen verandering te komen. ‘Als ik niet in de basis begin, ben ik extra getergd te laten zien dat ik wel moet starten.’