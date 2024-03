Gullit spreekt lovende woorden over ‘speciale’ Zirkzee – Voetbal International

Ruud Gullit heeft zich lovend uitgelaten over Joshua Zirkzee. Het clubicoon van AC Milan deed dat in een interview met de gerenommeerde Milanese sportverslaggever Carlo Pellegatti.

Op het YouTube-kanaal van de gelouterde journalist was Gullit vol lof over zijn landgenoot, thans in dienst bij Bologna. ‘Ik ken hem, ik zag hem voor het eerst bij de Onder-19 van Nederland, waar hij samenspeelde met mijn zoon. Wat ik zo geweldig aan hem vind: hij weet altijd de juiste positie te kiezen. Hij doet er niet veel voor, hij weet gewoon waar hij moet staan. Dat geeft hem iets speciaals als spits’, aldus Gullit, die hem ook van advies voorziet.