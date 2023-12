GTST actrice Marly van der Velden zet haar woning te koop. Zie foto’s

GTST actrice Marly van der Velden, die sinds 2005 in de soap de rol van Nina Sanders speelt, heeft haar halfvrijstaande eengezinswoning in het centrum van Baarn te koop gezet voor een vraagprijs van 699.000 euro.

WINST

Zelf kocht ze het optrekje in 2018 voor 420.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 692.250 euro. Afgaande op de hypotheek zal Marly nauwelijks enige winst maken op de verkoop van haar woning.

INDELING WONING MARLY VAN DER VELDEN

Wat heeft ze de koper te bieden? Het huis heeft een woonoppervlakte van 122 vierkante meter en telt in totaal zes kamers, waaronder vier slaap- en 1 badkamer, verdeelt over twee woonlagen plus een kelder.

ZONNETERRAS

De achterkant van het huis is in de volle breedte uitgebouwd. Koken kan in de royale woonkeuken, die is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De achtertuin is 70 vierkante meter groot en ligt op het zuidwesten. Achter in de tuin bevindt zich nog een tuinhuisje van 8,4 vierkante meter.. Ook een…