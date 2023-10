GTST-actrice Bertrie Wierenga laat mannenharten sneller kloppen met heerlijke foto

Bertrie Wierenga weet iedereen te verbazen met haar prachtige foto’s. Geheel terecht is ze ook verkozen tot beste actrice.

Actrice Bertrie Wierenga laat zich van beste kant zien

De knappe actrice Bertrie Wierenga heeft donderdagavond bij het Televizier-Ring Gala de prijs voor beste acteur gewonnen. Bertrie had in GTST een ‘zware’ verhaallijn waarin ze haar pasgeboren kindje verloor en speelde ook een belangrijke rol in The Passion, waarin ze ook haar zangkwaliteiten mocht tonen. Ze is duidelijk een dame met vele talenten en de prijs is dan ook zeker terecht. Maar wat mensen misschien niet zo weten van Bertrie Wierenga, is dat ze ook enorm goed is in het maken van mooie foto’s van zichzelf. Kijk maar eens naar de foto’s hieronder, waarmee ze mannenharten sneller laat kloppen.

Bertrie Wierenga is in extase in prachtige glitterjurk

