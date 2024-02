Grotere SSD’s op komst dankzij Samsung 280-laags QLC 3D V-NAND V9

De 9e generatie Samsung 3D V-NAND moet goedkopere, grotere SSD’s mogelijk maken. Ook de snelheid daarvan zal naar verwachting toenemen.

Op de ISSCC 2024-beurs zal Samsung een nieuwe versie van zijn qlc flashgeheugen laten zien. Deze 9e generatie 3D VNAND, zoals het bedrijf het noemt, zal 280 lagen bevatten.

Sinds Samsung – en andere geheugenfabrikanten – ervoor kozen ‘de hoogte in te gaan’ met hun geheugenchips, volgen nieuwe generaties elkaar vlot op. Inmiddels is Samsung bij de negende generatie aangeland, die meer dan tien keer zoveel lagen bevat als de eerste versie van de 3D V-NAND flashopslag. Op een presentatie de ISSCC beurs op 20 februari in San Francisco zal het bedrijf naar verluidt nieuwe geheugenchips tonen met maar liefst 280 lagen. Met deze zogeheten 280-laags qlc chips is weer een hogere geheugendichtheid mogelijk, en dat zorgt weer voor grotere en verhoudingsgewijs goedkopere ssd’s.

Samsung 3D V-NAND: van 24 naar 280-laags QLC chips…