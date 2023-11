Grotere kans op recessie na krimp bedrijvigheid in eurozone

Leestijd: < 1 minuut

De economische activiteit in de eurozone heeft in november opnieuw een krimp doorgemaakt, waardoor de kans op een recessie is toegenomen. Volgens recente gegevens van marktonderzoeker S&P Global kromp de economie van de eurozone in het derde kwartaal met 0,1 procent. Een recessie wordt gedefinieerd als twee opeenvolgende kwartalen van economische achteruitgang.

De inkoopmanagersindex van S&P Global, die de algemene bedrijvigheid in de eurozone meet, noteerde deze maand 47,1, een lichte stijging van 46,5 in oktober. Dit duidt echter nog steeds op een economische krimp, aangezien een score onder de 50 krimp aangeeft. Zowel de industrie- als de dienstensector toonden tekenen van afnemende activiteit.

Volgens Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, bevindt de eurozone-economie zich in een moeilijke fase met mogelijke achtereenvolgende kwartalen van bruto binnenlands product (bbp) krimp. Bert Colijn, econoom bij ING, merkt op dat er…