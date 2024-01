Grote zorgen om ski-avontuur Max Verstappen

Kelly Piquet, de bloedmooie Braziliaanse aan wie Max zijn hart verloren is, viert momenteel vakantie in de Alpen. Verstappen en haar dochtertje Penelope zijn ook van de partij. Op Instagram deelt ze wat sfeervolle beelden van hun tripje. Kelly had echter niet op gerekend op tientallen ongeruste fans: “Laat het hem alsjeblieft niet doen!”

De volgers van Kelly willen Max behoeden voor een ongeluk. Want mocht Max een fatale val maken, is hun favoriete coureur voorgoed afgeschreven. Fans adviseren hem daarom de piste te vermijden. “Laat Max niet skiĆ«n!”

Michael Schumacher

Het is niet gek dat vele autosportfans zich bekommeren om de skivaardigheden van Verstappen. Na een flinke smak op een Franse berg, raakte F1-legende Michael Schumacher in een coma van zes maanden. Aan het heftige ongeval, dat plaatsvond in december 2013, hield Michael een schedeltrauma over waardoor hij nooit meer kon terugkeren naar het circuit. …