Grote zorgen om Rogier Smit na zorgelijke noodkreet op Instagram: ‘R.I.P ROGIER’

Er zijn grote zorgen om het welzijn van Rogier Smit, die gisteren een opvallend bericht op Instagram deelde. Daarin lijkt de Paleis voor een prikkie-ster afscheid te nemen. “R.I.P ROGIER.”

“Het einde… R.I.P Rogier Smit. Tot ziens”, luidt het bericht van Rogier. Wat hij precies bedoelt met deze akelige kreet is onduidelijk, maar het lijkt erop dat Rogier afscheid neemt. Verdwijnt de beste man van Instagram, of is er meer aan de hand?

Harddrugs

Onlangs verscheen in de media dat Rogier zich had gemeld in een afkickkliniek, maar volgens Rogier is hier niets van waar. “Allereerst wil ik vooropstellen dat ik al zo’n twee jaar geen harddrugs meer gebruik. Aangezien ik ADD heb, slik ik via mijn huisarts medicatie, op doktersadvies dus”, legde hij in gesprek met weekblad Party uit.

Jeugdtrauma

Wel heeft hij een intakegesprek gehad bij een kliniek, maar naar eigen zeggen was dit puur om een jeugdtrauma te…