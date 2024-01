grote wens van Frans van Seumeren komt uit

FC Utrecht laat trots weten dat de club vanaf nu letterlijk baas in eigen huis is. De Domstedelingen maken vrijdag bekend dat Stadion Galgenwaard wordt gekocht van de huidige eigenaar, Jan Spelt. Daarmee komt een grote wens van grootaandeelhouder Frans van Seumeren uit.

Sinds Elinkwijk, DOS en Velox in 1970 fuseerden en gezamenlijk verdergingen als FC Utrecht, is het stadion de thuishaven van de club. Door de jaren heen hebben er twee grote renovaties plaatsgevonden, in 1981 en 2001. Tegenwoordig biedt Stadion Galgenwaard plaats aan 24.500 toeschouwers. Door het stadion over te nemen van Spelt waarborgt FC Utrecht tevens dat de naam Galgenwaard gewaarborgd blijft, schrijft de club op de eigen website.



Algemeen directeur Thijs van Es spreekt op het digitale thuis van ‘een fantastische ontwikkeling’ voor FC Utrecht. “Met de club zijn we altijd aan het bekijken waar we kunnen doorgroeien en de volgende stappen kunnen zetten. Stadion…