Grote verbazing om afgekeurd doelpunt bij RB Leipzig

De ontmoeting tussen RB Leipzig en Real Madrid in de achtste finales van de Champions League was nog maar net onderweg of er ontstond al voer voor discussie. De thuisploeg dacht al in de tweede minuut de score te openen, maar de grensrechter stak zijn vlak omhoog wegens buitenspel. Hoewel daar in de herhaling geen sprake van leek, besloten ook de Nederlandse videoscheidsrechters Pol van Boekel en Dennis Higler niet in te grijpen.

Real Madrid is op papier de grote favoriet voor het bereiken van de volgende ronde. De formatie van coach Diego Ancelotti gaat aan de leiding in Spanje en versloeg afgelopen weekeinde Girona nog met grote cijfers (4-0). RB Leipzig vindt zich in de Bundesliga daarentegen terug op de vijfde plaats. In de openingsfase van het heenduel in de achtste finales van de Champions League was het echter RB Leipzig dat de dienst uitmaakte. Het leek via een kopbal van Benjamin Sesko al heel snel op voorsprong te komen, maar daar stak de arbitrage dus een stokje…