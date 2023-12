Grote veranderingen voor crypto in aanloop naar 2024

Het aankomende jaar belooft historisch te worden voor de bitcoin koers en de rest van de financiële markt. Waarom? In de eerste plaats natuurlijk, omdat het erop lijkt dat de Spot Bitcoin ETFs in Amerika op het punt van lanceren staan en de volgende bitcoin halving in april van 2024 zal plaatsvinden. Daarnaast ook vanwege de bijzondere macro-economische ontwikkelingen en andere koersen die stijgen.

De grote veranderingen van dit moment

De Bitcoin koers staat er zelf goed voor door alle spanning voor de goedkeuring van de eerste Spot Bitcoin ETF’s, maar er zijn nog andere opmerkelijke zaken die goed zijn om te noemen. Wellicht heb je er zelfs al eerder wat meer over gehoord.

Wat je op dit moment ziet, is dat de markt aangeeft 7 tot 9 renteverlagingen te verwachten van de Amerikaanse centrale bank. Dat is nogal bijzonder, omdat de Amerikaanse centrale bank zelf aangeeft slechts 3 renteverhogingen te verwachten. Het is wellicht gek om te zeggen, maar nog nooit in de geschiedenis zijn…