Grote Ripple upgrade in aantocht, community mag stemmen

Terwijl de rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) met een beroep nog niet tot een einde lijkt te komen, blijft Ripple steevast doorontwikkelen. Via een tweet maakte RippleX, het ontwikkel- en ondersteuningsteam van het XRP Ledger, bekend dat zijn netwerk een nieuwe update op de planning heeft staan.

Het gaat om de XLS-30 wijziging voor XRPL dat als doel heeft gedecentraliseerde financiën (DeFi) op het platform te verbeteren. Of de aanpassingen worden doorgevoerd is afhankelijk van de community, die mag er op gaan stemmen.

De mogelijke update heeft te maken met een in 2022 voorgestelde wijziging voor een Automated Market Maker (AMM) grootboek. AAM is een smart contract dat liquiditeit moet bieden in de gedecentraliseerde exchanges (DEX’s) van het netwerk (denk aan Uniswap maar dan voor XRP). De AMM heeft een pool van twee…