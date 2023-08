Grote oplichter in B&B Vol Liefde-cast: ‘man liegt alles bij elkaar’

Harry arriveerde als laatste en langverwachte single bij de B&B van de kleurrijke Debbie. De ijdele zestiger kwam bewapend met een hoop praatjes, maar wist daarmee nagenoeg geen gaatjes te vullen. Debbie koos wijselijk voor haar trouwe Paulus en dropte de ‘te perfecte’ Harry. Een verstandige zet, blijkt nu. Want de kanjer is niet wie hij zegt dat hij is.

In B&B Vol Liefde bespeurden we al een directe achterdocht bij Debbie. De architect naar wie ze zo lang had uitgekeken leek ‘te perfect’. Op dag één deed hij ook nog de onthulling dat hij al eerder had gedate met een vriendin van haar. Deze werd natuurlijk meteen onderworpen aan een telefonisch kruisverhoor. “Pas op,” waarschuwde de desbetreffende vriendin haar. Waarom Debbie had moeten oppassen bleef in de serie onduidelijk. Maar nu lekken er details.

‘Die man liegt alles bij elkaar’

Harry wordt op Facebook flink op de vingers getikt door een ex. Tijdens de uitzendingen van B&B Vol Liefde…