grote onrust bij medewerkers Big Bazar, schappen raken leeg

De medewerkers van de noodlijdende winkelketen Big Bazar verkeren in grote onzekerheid omdat het niet duidelijk is welke vestigingen gaan sluiten, zegt Tossif Alvi, bestuurder bij het CNV. “Medewerkers weten niet waar ze aan toe zijn, ze vragen zich af: heb ik straks mijn baan nog. Er is veel onrust”, stelt de vakbondsman. Daarbij kregen medewerkers volgens hem tijdelijk geen salarissen uitbetaald. Oscar van Oorschot, de advocaat van Big Bazar, benadrukt echter dat alle salarissen inmiddels zijn betaald.

Big Bazar-topman Heerke Kooistra gaf eerder aan dat hij twintig verlieslatende winkels wil sluiten en voor nog eens twintig winkels huurverlagingen wil. Dat zou nodig zijn om de keten met in totaal 120 filialen en zo’n 1400 medewerkers “gezond te houden”.

Alvi van CNV denkt dat die huurverlaging een “moeilijk verhaal” wordt. “Sommige verhuurders zijn al een kort geding gestart vanwege het uitblijven van betalingen, dus ik moet het nog…