Grote heisa in de Etos: Trijntje Oosterhuis scheldt medewerkster de huid vol

Wie had gedacht dat de ‘Vlieg Met Me Mee’-cougar zulke sterallures heeft? Een onschuldige Etos-medewerkster kreeg het aan de stok met Trijntje en haar knellende blaas. Of ze even naar de wc mocht. “Nee,” was daarop het antwoord. Laat dat nou exáct het woord zijn waar Trijntje allergisch voor is.

Aanvaring

Roddelkanaal JuiceChannel heeft de inbox opengegooid voor al haar volgers. Iedereen kan zijn of haar akelige ervaring met een BN’er delen en deze wordt vervolgens belicht in een Instagram Story. Een Etos-medewerkster, die vermoedelijk EMDR-therapie behoeft, stuurt een verhaal in over een aanvaring met Trijntje Oosterhuis.

De BN’er-kaart

“Trijntje schold mij jaren geleden uit omdat ze niet mocht plassen in de Etos waar ik werkte,” schrijft deze volger met trillende vingers. “Ik had dit als meisje zijnde moeten toelaten van haar.” Vermoedelijk had Trijntje haar maandelijkse vampierenbuffet en hoopte ze op begrip van…