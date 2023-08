Grote Ethereum-investeerders al 4 maanden in verkoopmodus

Grote Ethereum-investeerders tonen volgens Santiment al vanaf april hun bearish sentiment over de op één na grootste asset van de markt. Brian Quinlivan van Santiment stelt dat adressen met tussen de 10 en 10.000 Ethereum al vier maanden op de verkoopknop drukken. “Er is al vier maanden sprake van een dump van adressen met tussen de 10 en 10.000 Ethereum in hun wallet”, aldus Quinlivan.

Winstneming op Ethereum

Net als Bitcoin is Ethereum in 2023 enorm gestegen en dat beweegt grote investeerders, die vooral in het vierde kwartaal van 2022 inkochten, om hun tassen met Ether op de markt te dumpen. Dat dumpen is nu al maanden aan de gang van volgens Quinlivan is dat geen goed teken voor het grootste smart contract platform ter wereld.

Op het moment van schrijven handelt Ethereum op een koers van 1.716 dollar en staat het project op een stijging van 4,29 procent in de afgelopen 24 uur. Daarmee lift het mee op het positieve momentum van de Bitcoin koers, dat ontstond…