Grootste dreiging 2024: geopolitieke ontwikkelingen

De grootste onzekerheden voor 2024 zijn niet een mogelijke recessie of de inflatie, het zijn de geopolitieke ontwikkelingen, zegt beleggingsstrateeg William Davies van Columbia Threadneedle Investments in zijn outlook voor 2024.

“De groeivertraging die iedereen verwacht is nog steeds niet gearriveerd. Maar als het zo ver is, denk ik niet dat het een heel ernstige dip zal zijn. In ieder geval zijn de risico’s van een milde of diepe recessie, of van een hogere of lagere inflatie bekend. De grotere gevaren voor 2024 liggen op het minder voorspelbare geopolitieke vlak, zoals een escalatie in het Midden-Oosten en toenemende spanningen tussen de VS en China.”

“Nog afgezien van het tragische menselijke leed zorgen dit soort escalaties ook voor kortetermijnvolatiliteit op de financiële markten en inflatiedruk op de langere termijn. Er is ook een directe impact op bedrijven: zij moeten op zoek naar alternatieve energiebronnen of nieuwe toeleveringsketens opzetten. Een andere…