Grootste Cao-loonstijging in Nederland Sinds Ruim 40 Jaar

Nederlanders hebben hun cao-lonen afgelopen jaar met gemiddeld 6,1 procent zien stijgen. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste groei in ruim veertig jaar. Toch hielden werkenden in 2023 een kleiner deel van hun salaris over dan een jaar eerder door de verder opgelopen inflatie.

Met name overheidsinstanties hebben in 2023 geprobeerd hun werknemers zo goed mogelijk te compenseren voor de flink gestegen kosten van onder meer boodschappen. Door betere cao’s bij onder meer gemeenten en het Rijk kregen werkenden er in deze sector 7 procent bij om de gevolgen van inflatie tegen te gaan. Met name in 2022 en begin 2023 vielen de prijsstijgingen steeds hoger uit door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Inmiddels is de inflatie afgekoeld.

In 2022 liepen de cao-lonen historisch gezien ook al fors op, met 3,2 procent. Dat percentage viel afgelopen jaar nog eens bijna een keer zo hoog uit. Volgens het CBS stegen de cao-lonen…