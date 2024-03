Grootschalige XRP-opname schudt cryptowereld op

In een recente beweging heeft een enorme opname van 18,73 miljoen XRP, met een waarde van ongeveer 11,50 miljoen dollar, de cryptowereld in rep en roer gezet. De transactie werd opgemerkt door Whale Alert, een dienst die grote bewegingen in de cryptocurrency-markt volgt, en betrof een aanzienlijke overdracht van Binance, een leidende cryptocurrency-exchange.

Opmerkelijke prijsfluctuatie

Deze substantiële uitstroom van XRP viel samen met een opmerkelijke prijsfluctuatie voor de token. Gegevens van CoinMarketCap laten zien dat XRP in eerste instantie een daling kende, om vervolgens een stijging van circa 8,3% te ervaren. De waarde van XRP staat momenteel op $0,6229, met een marktkapitalisatie van $34,04 miljard en een dagelijks handelsvolume dat de $3,2 miljard overstijgt.

De overdracht heeft geleid tot speculaties binnen de cryptogemeenschap over de mogelijke impact hiervan op de prijsdynamiek van XRP. Terwijl sommige analisten een potentiële prijsstijging…