‘Grootaandeelhouder Bols twijfelt nog over bod Nolet’

(ABM FN-Dow Jones) De Belgische investeringsmaatschappij Enix van zakenman Fons Walder en echtgenote Corinne de Kuyper twijfelen of zij hun stukken Lucas Bols gaan aanbieden onder het overnamebod van Nolet. Dit schreef Het Financieele Dagblad donderdag.

Enix zegt in de krant verrast te zijn geweest over het bod van Nolet, dat werd uitgebracht op 9 oktober van het vorig jaar. Enix kocht daarna zelfs stukken bij en breidde zo de positie in Bols uit van 15,01 naar 21,62 procent, zo bleek eind 2023 uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten.

Walder stelde in de krant dat hij de aandelen heeft bijgekocht om “sterker te staan bij de uiteindelijke standpuntbepaling, om in vrijheid onze beslissing te kunnen nemen”.

Als motief om het Bols-belang op te hogen verwees Walder naar het biedingsmemorandum, dat op 12 december naar buiten kwam. Nadere bestudering leerde dat Nolet de lege huls van stal haalt als tenminste 80 procent van de aandelen is verworven. Met 21,8…