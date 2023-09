Groot nieuws over Frans Bauer na geruchten over nieuwe realitysoap

Frans Bauer wordt in Nederland beschouwd als een van de sympathiekste en betrouwbaarste BN’ers. De zanger heeft nu fijn nieuws voor zijn fans.

Frans Bauer en zijn gezin werden twintig jaar geleden gevolgd in het realityprogramma ‘De Bauers’. Er volgden een heleboel andere programma’s voor de zanger. Nu zouden er gesprekken zijn om de realitysoap te laten terugkeren.

Voorlopig blijft het in verband met ‘De Bauers’ nog speculeren. Wat wel zeker is, is dat Frans een nieuw programma op televisie krijgt. Na een korte tijd van programma’s bij RTL 4 keert Frans terug naar ACROTROS.

Voor AVROTROS zal Frans het programma ‘Frans Bauer – Een leven zonder letters’ presenteren. Daarin volgt Frans mensen die laaggeletterd zijn in hun dagelijkse leven. Dat schrijft Shownieuws. Het programma zal komend najaar te zien zijn op NPO 1.