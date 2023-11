Groningen boekt positief resultaat ondanks degradatie – Voetbal International

FC Groningen heeft ondanks de degradatie van vorig seizoen het boekjaar 2022/23 afgesloten met een positief resultaat van één miljoen euro. De club dichtte het gat in de begroting met transfers, maar zal ook in het huidige boekjaar flinke tekorten moeten wegwerken.

Op de clubwebsite meldt Groningen dat er over het vorige boekjaar een negatief bedrijfsresultaat van 6,1 miljoen was, maar dat dit werd gecompenseerd via 7,8 miljoen aan winst op transfers. Die winst is zo goed als volledig te danken aan Jørgen Strand Larsen, die voor een recordbedrag werd verkocht aan Celta de Vigo. Ook het vertrek van Neraysho Kasanwirjo naar Feyenoord leverde wat op en Groningen kreeg een financiële boost vanuit Manchester City. De Engelse club verkocht voormalig Groningen-huurling Ko Itakura aan Borussia Mönchengladbach, Groningen deelde door de huurperiode van 2,5 jaar mee in de opbrengst.