Groep BRICS landen groeit, maar BRICS fondsen dalen…

BRICS breidt uit, maar aandelenfondsen die beleggen in de opkomende landen die de afkorting vormen, zijn aan het verdwijnen. Het is niet alleen de oorlog in Oekraïne die posities op de Russische aandelenmarkt heeft weggevaagd. De achteruitgang vindt zijn oorsprong in een proces dat al meer dan tien jaar geleden begon.

De afkorting BRIC werd in 2001 bedacht door Goldman Sachs-econoom (en voormalig Amerikaans minister van Financiën) Jim O’Neill, die betoogde dat Brazilië, Rusland, India en China in 2050 de wereldeconomie zouden domineren. In 2010 werd Zuid-Afrika aan de lijst toegevoegd en werd de afkorting BRICS.

Tijdens de recente BRICS-top in Zuid-Afrika die van 22 tot en met 24 augustus gehouden werd, hebben de landen aangekondigd dat er in januari 2024 nog zes landen gaan toetreden: Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Daar wordt de afkorting BRICS niet alleen langer van, maar vooral ook bijzonder ingewikkeld.

De uitbreiding…

