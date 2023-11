Groep activisten is razend vanwege video Jutta Leerdam en Jake Paul

De activisten hebben weer een reden om de straat op te gaan. Of zichzelf vast te lijmen aan ‘n dikke eik. Jutta Leerdam en Jake Paul hebben namelijk heel wat liters bloed doen koken door de natuur te misbruiken (zie onderstaande video).

Het atletenkoppel plaatste van de week een video op sociale media. Ze hadden er duidelijk geen erg in dat dit bij een groep vogelspotters en boomknuffelende agrariƫrs niet in goede aarde zou vallen.

‘Stop met vandaliseren!’

Jutta en Jake hebben in een bos hun liefde vereeuwigd door hun initialen in een boom te kerven. De meesten vinden het aandoenlijk, maar ook heel wat mensen reageren razend in de reacties. Zij zien het niet door de vingers dat de bokser met zijn autosleutel een product van Moeder Natuur toetakelt.

“Laat de bomen met rust. Zo kan een boom makkelijker infecties oplopen,” reageert iemand. Nog iemand: “Stop met het vandaliseren van bomen!”

Geen echte man

Ene Trent vindt vooral de manier waarop…