Groen slot voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag in het groen gesloten, waarbij de AEX na het Amerikaanse banenrapport nog iets verder opliep. De hoofdgraadmeter op het Damrak steeg 0,7 procent naar 781,85 punten. Op weekbasis won de AEX ook terrein.

Het was voor beleggers vooral een dag van wachten, tot half drie, toen werd het Amerikaanse banenrapport gepubliceerd.

Er kwamen in november 199.000 banen bij, 9.000 meer dan analisten hadden verwacht. De werkloosheid daalde van 3,9 naar 3,7 procent en de loongroei bedroeg op jaarbasis 4,0 procent, zoals de markt ook had voorzien. In oktober was de loongroei nog 4,1 procent.

Volgens econoom Bernard Keppenne van CBC Banque “blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt solide, wat het scenario van een zachte landing bevestigt”.

Hij voegde eraan toe dat de kleine daling van de loongroei van 4,1 naar 4,0 procent goed nieuws is voor de Fed. Keppenne verwacht dat de centrale bank volgende week de rente ongemoeid zal laten.

Toch zal…