Groeiende LNG import uit Rusland betekent risico…

Hoewel de Europese Unie de import van Russisch gas via pijpleidingen aanzienlijk heeft verminderd als onderdeel van haar REPower-plan, is de aanvoer van Russisch LNG in de afgelopen maanden juist enorm toegenomen. Dat kan een bedreiging kunnen vormen voor de energiezekerheid in Europa; Amerikaanse LNG-exporteurs zoals Cheniere en New Fortress Energy verkeren in een goede positie om hiervan te kunnen profiteren zodra Brussel zijn inspanningen opvoert om de afhankelijkheid van Russisch LNG te verminderen.

“Het REPower-plan van de EU is een enorm succes bij het terugdringen van importen uit Rusland via pijpleidingen en we denken dat dit op termijn het gasverbruik in de EU kan terugdringen. Het is echter niet genoeg als het om Russisch LNG gaat. Het probleem is dat zelfs als het REPower-plan slaagt voor wat betreft het gasverbruik in de EU en de import van Russisch pijpleiding-gas, de EU nog steeds tot op zekere hoogte afhankelijk blijft van LNG”, zegt Morningstar Equity Strategist…

Lees verder bij www.morningstar.nl