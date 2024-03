‘Griezmann zegt sorry voor scheldpartij bij penaltyserie’ – Voetbal International

Antoine Griezmann heeft Alexis Sánchez zijn excuses aangeboden, meldt Marca. Hij riep dat de aanvaller van Internazionale een ‘schijtbak’ is, nadat die miste in de penaltyserie tegen Atlético Madrid.

De Fransman riep over Sánchez ‘hij is een schijtbak, die Chileen is een schijtbak’ richting zijn Argentijnse ploeggenoot Rodrigo de Paul. Van Griezmann is bekend dat hij een voorliefde heeft voor Zuid-Amerika, in het bijzonder Uruguay. Maar ook naar de Argentijnse competitie kijkt hij graag, vooral naar Boca Juniors.