Gregory van der Wiel dumpt opnieuw zijn vriendin: ‘Daar gaan we weer’

Rose Bertram en Gregory van der Wiel hebben schijnbaar een puberale knipperlicht-verkering. Na maar liefst acht jaar daten besloten ze vorig jaar uit elkaar te gaan, maar werder afgelopen zomer weer volop tongend gespot. Nu hebben het model en de voetballer elkaar plotseling ontvolgd op Instagram.

Volgens Juicechannel kan dat maar één ding betekenen: de twee zijn weer uit elkaar. “Daar gaan we weer,” schrijft het kanaal op Instagram.

Tongworstelen

Vorig jaar maakte Bertram bekend na acht jaar een punt achter de relatie te hebben gezet. Ook was ze weer toe aan een nieuw exemplaar. “Ik ben single and ready to mingle,” zei ze destijds in de YouTube-serie Open Kaart.

Maar dat veranderde toen Rose en Gregory afgelopen zomer met de kinderen op vakantie gingen. Op gelekte foto’s was te namelijk zien hoe de twee ex-geliefdes stevig tongworstelden.

‘Teveel gebeurd’

Voor de juicekanalen was…