Gregory van der Wiel betrokken bij rel tijdens filmpremière

Gregory van der Wiel was gisteren op boevenpad, zo meldt juicekanaal RealityFBI. Hij zou betrokken zijn geraakt bij een rel tijdens de première van Scotoe, een film over ‘twee streetwise rechercheurs’. Gregory is vermoedelijk cum laude afgestudeerd op het gebied van straatwetenschappen, want de beste man kreeg het direct aan de stok met een andere BN’er. Het kanaal weet alleen nog niet met wie: “We zouden graag horen wie de tegenpartij was.”

Andere vrouwen

Wel werd duidelijk dat hij en zijn knipperlichtverkering Rose Bertham ook mot hadden tijdens de première. De ballentrapper zou namelijk teveel naar andere vrouwen hebben gelonkt en zij zou hem daarop hebben aangesproken.

Belastingfraude

De rel van Gregory was overigens niet het enige tokkietafereel van gisteravond. Influencer Joey Bravo kreeg de microfoon van een journalist onder zijn neus geduwd en werd gevraagd naar de vermeende belastingsfraude die hij zou…