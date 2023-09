Grayscale’s laatste brief aan SEC onthuld ~ Crypto-Gids

Grayscale Investments heeft een dwingende brief gestuurd naar de Amerikaanse Securities and Exchange Commission waarin het er bij de toezichthouder op aandringt om zijn standpunt over de omzetting van de Grayscale Bitcoin Trust in een Exchange-Traded Fund te heroverwegen.

De brief, opgesteld door Davis Polk namens Grayscale, benadrukt de beslissing van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het D.C. Circuit van 29 augustus om de eerdere afkeuringsbeschikking van de SEC in te trekken. Het juridische team van Grayscale benadrukt: “Nadat de Commissie de kans heeft gehad om het oordeel van de rechtbank volledig te analyseren in het licht van het dossier zijn wij van mening dat de Commissie zou moeten concluderen dat er geen reden is om de Trust anders te behandelen dan ETP’s die beleggen in Bitcoin futurescontracten.”

Grayscale’s argument berust op de bewering dat hun voorgestelde product niet wezenlijk verschilt van bestaande Bitcoin futures ETF’s. Ze beweren dat mogelijke…