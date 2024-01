Grayscale Dumpt $2,2 Miljard aan Bitcoin op Coinbase

Na de lancering van 11 exchange-traded funds (ETF) producten, die aanvankelijk een korte stijging veroorzaakten, heeft de prijs van Bitcoin (BTC) verrassend genoeg een daling ingezet. Vanaf zijn lokale hoogtepunt van $49.000 betekent dit met de huidige koers een daling van 14%.

Deze daling lijkt sterk beïnvloed te zijn door de activiteiten van vermogensbeheerder Grayscale. Beleggers in Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC), dat onlangs is omgezet in een Bitcoin ETF, hebben in grote getalen hun aandelen verkocht. Volgens gegevens van Arkham Intelligence heeft Grayscale als reactie hierop in een tijdsbestek van slechts zes uur ongeveer $500 miljoen aan Bitcoin overgemaakt naar de crypto-exchange Coinbase.

Grayscale verkoopt $2,2 miljard aan BTC

Voor de omzetting naar een ETF was Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) een gesloten fonds waarin beleggers hun aandelen niet konden inwisselen voor Bitcoin. Nu GBTC een ETF is geworden, verzilveren beleggers hun aandelen massaal….