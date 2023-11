Gravin Eloise van Oranje gebruikt onverwachtse schuilnaam tijdens het stappen

Gravin Eloise van Oranje onthult in de podcast Darmstad FM welke schuilnaam ze gebruikt als ze op boevenpad gaat. Blijkbaar zit de adelvrouw er niet op te wachten om herkent te worden als ze met haar slokdarm onder de biertap hangt. Ze bedacht daarom een alter ego, zodat ze niet haar vorstelijke reputatie kan schaden.

Schuilnaam

Het is niet dat Eloise zich schaamt voor wie ze is, absoluut niet. Af en toe vindt ze het gewoon heerlijk om niet die stoute gravin in dat baanbrekende rode badpak te zijn, maar gewoon een alledaagse student.

Ze heeft daarom een schuilnaam bedacht. Haar vrienden mogen haar binnen de muren van een kroeg of club alleen met deze pseudoniem aanspreken. Geen Manuela, Katja of een ander wulpse koosnaam, gewoon ‘Anna’.

‘Ken jou ergens van’

“Mensen zeggen vaak: ‘Ik ken jou ergens van.’ En dan heb ik daar even geen zin in. Niet met uitgaan. Dan is het leuk als vrienden naar me toelopen en zeggen: ‘Hey An, kom je even…