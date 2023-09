Gravenberch laat Jong Oranje schieten – Voetbal International

Gravenberch heeft een hectische week achter de rug. De voormalig Ajacied stapte op Deadline Day in het vliegtuig naar Liverpool, waar hij zijn handtekening zette onder een vierjarig contract . Dat betekent dat zijn verblijf bij Bayern München beperkt blijft tot een seizoen. Gravenberch wil de komende interlandperiode benutten om voet aan de grond te krijgen bij zijn nieuwe werkgever.

De absentie van Gravenberch betekent slecht nieuws voor Reiziger, die de ervaring van Gravenberch goed had kunnen gebruiken. De keuzeheer heeft Fedde de Jong van SC Cambuur opgeroepen als zijn vervanger. Jong Oranje speelt vrijdag in Waalwijk tegen Moldavië, vier dagen later wacht het uitduel met Noord-Macedonië.